ESCLUSIVA JUVE / Cavasin: “Lukaku-Vlahovic? Peccato…”

Cavasin, allenatore, interviene in esclusiva ai microfoni di Juvenews.eu. Ecco cosa ci ha detto, le sue parole su Lukaku e Vlahovic e non solo

In merito all’imminente stagione della Juventus, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Alberto Cavasin , allenatore.

“Perché, per la concezione di calcio di Allegri, sarebbe stato meglio Lukaku. Al tecnico livornese Vlahovic non piace”.

“Io dico che c’è da aspettarsi qualcosa in più da Allegri. Deve scattare in lui quella scintilla che, in questi due anni, non abbiamo visto. La Juve deve cambiare marcia sotto l’aspetto della qualità del gioco per tornare a essere protagonista”.