Moggi non ha dubbi: “Conte vuole tornare alla Juve”

Intervenuto nel corso del programma ‘Il Bello del Calcio’ a Televomero , l'ex presidente dell Juve Luciano Moggi ha detto: " Conte desidera tornare alla Juve , ADL l’ha contattato per la panchina ma l’allenatore ha risposto che per questa stagione vuole restare fermo . E’ una cosa a cui terrà fede, ha detto no a tutti quelli che l’hanno chiamato".

Sul Napoli ha aggiunto: “Osimhen è il calciatore più forte del Napoli ed è un condottiero per la squadra. Raspadori è un ottimo giocatore e quando è in campo fa il suo, ma non è un trascinatore come il nigeriano".