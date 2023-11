Conte-Juventus, sta circolando una voce molto pesante / News

La piazza lo ama e Conte ha più volte detto che non disdegnerebbe tornare ad allenare la Vecchia Signora. In questi gironi, stanno circolando delle voci in tal senso su cui la nostra redazione ha deciso di fare qualche approfondimento in più per capire il reale stato delle cose.

A quanto ci risulta, le probabilità che però questo succeda, almeno per il momento, sono molto basse. Potrà anche non piacere a tutti, ma Allegri garantisce risultati e la società bianconera è estremamente contenta del suo operato. Come se non bastasse, Conte non è solito iniziare ad allenare a stagione in corso: sarebbe in caso un problema per la prossima estate. Nel frattempo però l'allenatore italiano ha tante altre offerte, tra cui quella del Real Madrid. A giugno, infatti, scadrà il contratto di Ancelotti con i Blancos e Conte è tra i preferiti per sedersi sulla panchina dei Galacticos. I tifosi della Juve dovranno quindi mettersi il cuore in pace: Conte per il momento non tornerà a Torino. Detto questo, sempre parlando di calciomercato e di Juve, attenzione: i bianconeri sarebbero molto vicini al primo grande acquisto <<<