Moggi: “La Juventus non è in grado di competere per lo Scudetto”

L’ex amministratore delegato della Juventus Luciano Moggi ha parlato a TuttoMercatoWeb in occasione del primo premio Orlando Ricci a Massa, trattando la situazione attuale del club bianconero.

Su dove può arrivare la Juventus:

“Deve ancora dimostrare. Per adesso non è in grado di competere con queste squadre (Napoli e Milan, ndr), assolutamente”.

Sulla possibilità di lottare per il quarto posto:

“Tenendo conto che, però, a differenza dell’anno passato, ora c’è il Milan che sicuramente entrerà nei quattro. Magari uscirà l’Atalanta: ci sono dei presupposti per dire che possa arrivare al quarto posto. Le sicure sono Napoli, Milan e Inter: tra le altre sarà lotta”.

Moggi: “Lo sbaglio con Vlahovic è iniziare: non si può dare quello stipendio”

Moggi, in seguito, ha riservato un commento anche sulla vicenda Vlahovic, che rappresenta il caso di maggiore complessità e di più difficile risoluzione in casa Juventus:

“Non sarei arrivato a questo. Non si può dare uno stipendio di quel tipo lì: lo sbaglio è iniziale, il resto è una conseguenza. Il coltello dalla parte del manico ce l’ha solo il giocatore: potrebbe andare a parametro zero o partire, ma dipende solo da lui. La Juve non può fare niente”.