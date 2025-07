Barillà: “Valore di Vlahovic? 15-20 milioni”

Antonio Barillà, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della situazione di Dusan Vlahovic.

Antonio Barillà, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dei bianconeri a TMW Radio. Ecco le sue parole: “La situazione è meno complicata di quello che si pensi. Il caso Vlahovic rimane centrale. Il dg oggi ha spiegato come stanno le cose, c’è già un accordo per la cessione qualora si uniscano le esigenze finanziare della Juve e quelle del calciatore. La scadenza tra un anno abbassa le pretese bianconere, per me è stato assurdo però portare un giocatore così a un anno dalla scadenza. Quando sarà ceduto, ci si potrà muovere in maniera diversa ma non aspettiamoci chissà che operazione. Si parla di Kolo Muani, poi ci saranno uscite ed entrate. Entrerà un giocatore se andrà via un altro. C’è un incastro principale che è quello di Vlahovic e una serie di caselle che saranno occupate quando se ne libereranno altre”.

Sul prezzo di Vlahovic

"Il problema è che a un anno dalla scadenza non c'è un valore. L'errore è stato portarlo a questo livello. Già quando porti un campione così è sbagliato, ma nel caso di Vlahovic ancora di più. Ora la Juve è spalle al muro, io credo che intorno ai 15-20 mln può essere ceduto, una cifra che ti permette di risparmiare l'ingaggio e mettere dentro qualcosa. Chi ci guadagna se lo metti in tribuna".