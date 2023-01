Moggi: “Plusvalenze? Io le ho sempre fatte, ma erano vere!”

Poi Moggi è tornato sul caso plusvalenze : " Io le ho sempre fatte, ma erano vere! Per esempio, prendendo Zidane a 5 miliardi di lire e rivendendolo a 150 , oppure acquistando Inzaghi a 15 e cedendolo a 80 . Di questo tipo di plusvalenze mi intendo piuttosto bene, di quelle fittizie, senza scambi di soldi, invece no".

Tornando al campo, l'ex dirigente bianconero ha indicato cosa manca secondo lui alla Juventus: "La squadra! La Juventus di oggi non è competitiva. A Cremona ha fatto una grande fatica contro una squadra che non ha mai vinto in campionato, ma che ha preso due pali e a cui sono stati annullati due gol. E per vincere c’è voluta una punizione di Milik, a tempo scaduto. Ma anche la gara contro l’Udinese, vinta all’86', è stata indicativa: la Juventus non ha gioco". Ma parlando di mercato, ci sono grosse novità: Cherubini pesca il jolly in attacco<<<