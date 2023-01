Chiesa: “Devo ritrovare la forma, dobbiamo alzare l’asticella”

Federico Chiesa, calciatore della Juventus, ha detto la sua dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Monza, parlando anche del Napoli.

Federico Chiesa, calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Mediaset. Ecco le sue parole dopo la vittoria con il Monza: "Un anno difficile, brutto, adesso sto pensando ad allenarmi e tornare in forma. Devo tornare in forma, giocare e mettere minuti nelle gambe giocando ogni tre giorni. Sto mettendo tutta la mia forza per dare una mano ai compagni.