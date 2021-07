Moggi: “Allegri legge le partite e sa correggerle, gestirà Ronaldo al meglio”

L'ex dirigente ha parlato

"Mi piace Max Allegri, questo è sicuro. Credo che il suo ritorno sia importante per la società bianconera. Perché Allegri è considerato un allenatore di primissima fascia? Perché, oltre a essere molto valido a livello tecnico/tattico, sa leggere le partite mentre accadono. Come è noto, ogni gara può cambiare più volte durante il suo svolgimento. Allegri è in grado di leggerle e sa intervenire nel modo migliore. Felice della conferma di Cristiano Ronaldo in bianconero? CR7 resta perché ha un contratto. Stiamo parlando di un campione. Nonostante sia un po’ in là con gli anni, il suo valore non è in discussione. Credo che Allegri saprà gestirlo al meglio, considerati i tanti impegni che attendono la Juventus. Se la Juventus ha colmato il gap con l’Inter? Il ritorno di Allegri alla Juventus e gli addii di Conte e Hakimi dall’Inter hanno già riequilibrato, a oggi, la situazione. Poi bisognerà capire cosa accadrà nel mercato".