Evani: “La Juventus è la squadra da battere. Chiesa sarà un campione”

Intervistato da TuttoMercatoWeb, Chicco Evani, ha parlato dell'incredibile percorso fatto dall'Italia ad Euro2020 e della Juventus.

Poi parlando della Juventus di Massimiliano Allegri, ha aggiunto: "Credo che si possa dire che sarà la squadra da battere, anche se l'anno passato non ha vinto il titolo. Per potenzialità, giocatori e alternative è la squadra da battere. Però dietro ci sono varie squadre che vogliono diminuire il gap. Chiesa negli anni a venire sarà ancor più forte. Ha strappi micidiali, cambia la partita come pochi in Europa. Quando accelera non gli stai dietro, tira bene con entrambi i piedi, ha tecnica in velocità".