Paratici: “Pirlo rimarrà il nostro allenatore. Superlega? Bisogna informarsi prima di parlare

La Juventus scenderò oggi in campo contro la Fiorentina al Franchi, nella partita valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri, dopo la vittoria nel turno infrasettimanale contro il Parma, dovranno cercare di ottenere i tre punti a tutti i costi per rimanere al terzo posto e non complicare la corsa alla prossima Champions League, che li vede in lotta con Milan, Atalanta e Napoli. I rossoneri si trovano infatti al secondo posto in classifica, ad un punto in più della squadra di Andrea Pirlo, che è appaiata all'Atalanta. Staccato di due punti dai bianconeri e dalla squadra di Gasperini il Napoli, con quattro squadre che stanno lottando per ottenere i tre posti per la prossima Champions League rimasti, con l'Inter che si avvia allo scudetto sicura della qualificazione.

Sarà quindi importante per gli uomini di Andrea Pirlo vincere oggi, per non complicare la strada che porta all'Europa che conta e per poter operare in estate sul mercato con piu tranquillità. Di mercato e non solo ha parlato il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici intervistato dai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio della partita.

"Dybala e Ronaldo hanno giocato spesso insieme in questi tre anni, quindi sono affiatati anche se quest'anno Paulo ha giocato pochissime gare e ne abbiamo sentito la mancanza. Lo scorso anno avevamo Higuain, l'anno prima Mandzukic. Possono giocare con una punta o senza, è normale che ci sia ricambio nelle coppie d'attacco con 50 partite l'anno".

"All'andata un'ora prima ci dicevano che avrebbero rinviato la partita contro il Napoli, questo vuoi o non vuoi ha inciso. Poi ci sono i nostri difetti, abbiamo fatto una stagione con partite buone e meno buone ma serve un'analisi più approfondita".

"Noi viviamo con grande serenità questa situazione, consapevoli di aver agito con la massima limpidezza. Io vedo il presidente ogni giorno, è sereno e sta lavorando per il futuro. Tiene tantissimo al calcio e alla Juventus. Le reazioni nate dopo l'annuncio della Superlega hanno distolto l'attenzione dalle cause e dal perché delle proposte fatte. Poi sono state raccontate tante cose false, e bisognerebbe informarsi bene prima di dire e parlare di cose".

"Noi non pensiamo alla non qualificazione in Champions, abbiamo fiducia in quello che facciamo e quello che fanno calciatori e allenatore per raggiugnere l'obiettivo. Pirlo in caso di Champions rimarrà il nostro allenatore".