Mitrovic: “Vlahovic è un top player. Milinkovic-Savic servirebbe alla Juve”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Fulham e compagno di nazionale di Vlahovic Mitrovic ha parlato del rapporto con il bomber della Juve: " Abbiamo un gran feeling Dusan e io. Ci troviamo benissimo a giocare in coppia e ci aiutiamo a vicenda, come ci chiede il c.t. Stojkovic. Speriamo di disputare un ottimo Mondiale, di certo anche in Qatar giocheremo all’attacco. Dusan è un top player, giovane ma già fortissimo. Haaland e Vlahovic saranno i bomber del prossimo decennio ".

"Dusan ha una mentalità pazzesca - ha continuato. Lavora tantissimo in allenamento, non si accontenta mai. Se conserverà questo spirito, e non ho dubbi sul fatto che non cambierà mai, potrà migliorare ancora di più. Ha 22 anni e gioca titolare nell’attacco di un club di livello mondiale, con una storia fantastica: certo che è felice. Chi non lo sarebbe al suo posto... Non è il momento migliore dei bianconeri, in ritardo in campionato, ma sono certo che ne usciranno anche grazie a Vlahovic e Kostic".