Ceccarini svela: “La Juventus punta Milinkovic-Savic per gennaio”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulle mosse di calciomercato della Juventus nella finestra di gennaio-febbraio.

redazionejuvenews

Niccolò Ceccarini, giornalista, attraverso il suo editoriale su tuttomercatoweb, ha analizzato il calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: "Una stagione cominciata male e che la Juventus non intende certo compromettere. Il club bianconero è consapevole che il ritardo in campionato è importante. La vittoria nel derby con il Torino è stata una vera boccata d’ossigeno ma non ha certo risolto tutti i problemi.

L’obiettivo è invertire il trend. E per questo in casa Juventus sta prendendo corpo l’idea di un nuovo colpo di mercato, un po’ come è accaduto a gennaio con Vlahovic. A centrocampo serve qualcosa in più e per questo i dirigenti bianconeri vorrebbero capire se esistono margini per fare un tentativo per Milinkovic-Savic. È chiaro che si tratta di un’operazione molto complicata e difficile, perché giocatori di questo livello non si muovono facilmente a metà stagione e soprattutto perché la valutazione della Lazio è altissima.

A ora è solo un pensiero, le prossime settimane saranno fondamentali per capire se ci potrà essere qualcosa di concreto. Dal canto suo il presidente Lotito non ha alcuna intenzione di far partire Milinkovic Savic e visto che il suo contratto è in scadenza nel giugno 2024 proverà a convincerlo a restare con una nuova proposta economica. Intanto rimane incerto il futuro di Zakaria. Al Chelsea non sta giocando e non è da escludere che il club inglese a gennaio possa decidere di interrompere il prestito. Insomma la situazione è in evoluzione e quindi ancora da definire". Ma parlando ancora di mercato, a gennaio può succedere di tutto: svelata la lista delle cessioni<<<