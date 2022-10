Gran Galà del Calcio: premiati Vlahovic, Bremer e Gatti

Tre premi in casa Juve nella serata del Gran Galà del Calcio: Gatti miglior giocatore della Serie B, Vlahovic e Bremer nella Top11 Serie A

redazionejuvenews

Serata di emozioni e premi al Gran Galà del Calcio, l'evento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori per premiare i migliori giocatori della stagione. Ben 3 premi in casa Juve: Gatti (miglior giocatore della Serie B), Bremer e Vlahovic (nella top11 della Serie A). A margine della premiazione il difensore brasiliano ha detto: "È stata un'emozione strana, abbiamo vinto ma vorrei ringraziare i miei ex compagni, questo premio l'ho vinto grazie a loro. L'infortunio? Sto bene, un piccolo problema muscolare".

Vlahovic (17esimo nella classifica del Pallone d'Oro) invece ha aggiunto: "Vorrei tanto ringraziare i miei colleghi che mi hanno votato. Sicuramente me lo aspettavo, sto lavorando per questo. Ho fatto solo il mio lavoro, è normale. Le punizioni? Se parliamo di chi le ha tirate prima di me alla Juve parliamo di grandissimi campioni, non mi paragonerei a loro. Però mi sto allenando e spero di fare tanti altri gol non solo su punizione ma in generale".

Premio importante anche per Gatti: "Devo ringraziare chi mi ha votato, è un orgoglio ricevere un premio così, mi dà motivazione per arrivare più in alto. La Juve? Un sogno che si realizza e diventa realtà, devo tenermela più stretta possibile. Idolo? Chiellini, ma anche ora ho dei grandi esempi nello spogliatoio, da Bonucci a Danilo e Bremer. Cerco di imparare ogni giorno da loro, di prendere piccoli dettagli".