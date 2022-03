Il padre di Miretti: “Fabio ha legato molto con Locatelli”

Livio Miretti, padre di Fabio, ha parlato del figlio e dell'esperienza tra la Juventus U23 e la prima squadra.

Livio Miretti, padre di Fabio, calciatore della Juventus U23, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, trattando diversi temi. Ecco le sue parole sull'esordio in Champions e sull'esperienza in prima squadra: "L'esordio con il Malmoe è stato un vero spettacolo. Ero allo stadio, nei primi minuti della ripresa l'ho visto scaldarsi e mi sono soffermato solo su di lui. Da qui alla fine dell'anno, mi piacerebbe vederlo esordire. Sarebbe una soddisfazione personale, è il suo sogno e lo è anche per noi. Si trova benissimo con la prima squadra, è come una spugna e cerca di assorbire il più possibile dai giocatori più grandi. Lui ascolta tutti, è consapevole che in questo momento non deve fare altro. Ha legato molto con Locatelli, mi dice che spesso gli racconta del suo passato al Milan. Gli piace molto come persona, il suo stile, la sua visione di gioco. E' un modello, un punto di riferimento."

Sul paragone con Marchisio: "E' un pelino diverso a livello di ruolo, più tecnico e meno di copertura. Il mio giudizio non potrebbe essere il più attendibile visto che sono suo padre. Penso che venga accostato a Marchisio per la storia del settore giovanile e per il percorso che sta seguendo. Se riuscisse a fare anche metà di quel che ha fatto, sarei il più felice al mondo. Lui segue molto bene De Bruyne, nemmeno lui sarebbe male."

Sul suo ruolo: "Il ruolo in cui rende di più Fabio è quello di mezz'ala, anche se spesso è stato impiegato da play. Non è quella la sua posizione, almeno secondo me, però lo ha sempre fatto con il massimo impegno. Per me lo vedremo in quella posizione tra dieci anni, ma ogni allenatore ha la sua visione. Anzi. Racconto un aneddoto: in un torneo ad Alicante, circa dieci anni fa, l'allenatore del Barcellona disse a Valenti che Fabio sarebbe stato perfetto come difensore centrale. Pazzesco, vero?"