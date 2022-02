Marchisio: “Dybala e De Ligt non puoi perderli, per talento e carta d’identità devi tenerli”

L'ex giocatore della Juve ha parlato

redazionejuvenews

Claudio Marchisio, ex giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista del derby di Torino di questa sera: "Credo che, se la Juve vuole avere uno zoccolo duro, sia obbligata a costruirlo da subito. Dybala e De Ligt non puoi perderli, per talento e carta d'identità devi tenerli. Con Chiesa, Vlahovic e altri sono il futuro. La squadra di Allegri è favorita, ma la partita è dura e deve essere sbloccata. Max prepara benissimo queste gare ed il suo segreto è la leggerezza. Oggi servirà la 'pelle dura' come diceva sempre mio papà, mentre per il futuro mi sento di consigliare alla dirigenza di non perdere due come De Ligt e Dybala.

Io sindaco di Torino? No, non è il momento. Ecco, se parliamo di storia della città, mi piace il Museo dell’Automobile. Io sono uno che va a cercare come viene costruito il motore, come funzionano i cilindri. Aneddoto? Uno: il campetto di Settimo Torinese su cui giocavo da piccolo. C’è una foto, io che esulto e altri due bambini a due passi. Lo juventino è Fabrizio Cacciatore, dietro il capitano del Toro, Tommaso Vailatti, che poi ha giocato nel Toro. Tre giocatori di A in una foto.

La Juve si è rinforzata dopo il mercato? L’aria in spogliatoio è cambiata, ora c’è entusiasmo e questo conta, ma l’Inter per la rosa e il Milan per il gioco mi sembrano ancora superiori. Allegri? Se sei in difficoltà lui riesce a darti fiducia preparando la partita con leggerezza. Non è questione di informazioni supplementari o ore in sala video. Il tridente? Per me Allegri lo terrà per il Villarreal e nel derby cambierà. Mancano Bonucci, Chiellini, Bernardeschi: è un problema. Chi la deciderà? Il primo gol. La Juve è favorita ma la partita è difficile e Allegri deve sbloccarla. Questa Juve ha un po’ perso la capacità di recuperare uno svantaggio".