Zauli: “Il nostro obiettivo stagione è raggiungere i playoff”

Lamberto Zauli, allenatore della Juventus U23, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della sfida contro il Sudtirol.

redazionejuvenews

Lamberto Zauli, attuale allenatore della Juventus U23, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club bianconero in vista della sfida di oggi pomeriggio con il Sudtirol. Ecco le parole del tecnico sull'ultima vittoria contro il Pro Sesto, successo ottenuto in extremis nell'ultima giornata, grazie ad una rete di Koni De Winter, appena rientrato dopo un lungo infortunio: "Vittoria importantissima, nel nostro storico queste partite era più facile perderle che vincerle, essere rimasti in partita, contro una squadra aggressiva, e poi bravi e fortunati a trovare il gol. Vittorie che possono fare la differenza in campionato, ora pensiamo al prossimo trittico."

Sul momento di forma dei bianconeri, in corsa per i playoff e attualmente settimi in campionato, a meno due dal quinto posto, posizione occupata da Lecco e Triestina, squadre che la Juventus ha nel mirino per consolidare l'obiettivo prefissato da inizio stagione: "Da ex giocatore dico che la continuità è importante, si pensa che tutto è fattibile, non ci sono pensieri negativi nel gruppo, è importantissimo, se i miei ragazzi ragionano così sono contento, con la consapevolezza di poter vincere contro tutte. L'obiettivo è sempre quello dei playoff, ora si può giocare per un quinto posto che per noi sarebbe come vincere il campionato".

Sul Sudtirol, avversario della prossima sfida, squadra capolista del girone A della Serie C, club che nel corso dell'annata in casa non ha mai perso, motivo per cui la sfida è quasi un'utopia per la Juventus U23, visto che il club di Bolzano sta dominando questo campionato con 22 vittorie, 7 pareggi ed una sola sconfitta: "Dovremo essere bravi, siamo cresciuti, per loro può essere difficile visto che lottano per un grandissimo risultato, vogliamo fare una partita coraggiosa, tecnica, solo così possiamo fare risultato. Fare gol a loro è una grande sfida, noi vogliamo migliorare la nostra classifica."