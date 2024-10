Mina polemico: "Non mi è piaciuto il trattamento a Cuadrado" - JuveNews.eu

Yerry Mina, calciatore del Cagliari, ha detto la sua sulla partita con la Juventus, toccando anche il tema Cuadrado.

Yerry Mina, calciatore del Cagliari, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del match di oggi, finito in parità per 1-1. Tra le tante cose della partita, ci sono anche delle polemiche tra il colombiano e i tifosi bianconeri, che secondo l’ex Barcellona, si sarebbe comportati in modo non corretto nei confronti di Cuadrado, che ha lasciato la Juventus la scorsa stagione per passare ai rivali dell’Inter, scatenando l’ira dei tifosi. Ecco le parole di Mina a DAZN: “Scontro con Vlahovic? Non è stato facile, lui è un grande attaccante, ma io sono troppo felice per questo punto e per il gol di Marin. Quanto parlo in campo con i compagni? E’ importante parlare sempre, fa migliorare me e i compagni. Perché ero arrabbiato con i tifosi della Juventus dopo il gol del pareggio? Sono troppo amico di Cuadrado e non mi è piaciuto come è stato trattato quando è andato via, per questo me la sono presa. La discussione con Vlahovic? Rimane in campo”.

Il tabellino del match

“TABELLINO | JUVENTUS – CAGLIARI 1-1 Marcatori: 15′ Vlahovic (J), 88′ Marin (C) Juventus: Di Gregorio; Savona (69′ Danilo), Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli (62′ McKennie), Thuram (62′ Douglas Luiz); Conceicao, Koopmeiners (46′ Fagioli), Mbangula (76′ Yldiz); Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Cabal, Rouhi. Allenatore: Thiago Motta Cagliari: Scuffet; Zappa, Luperto, Mina, Obert, Zortea ( 77′ Kingstone), Adopo (77′ Deiola), Makoumbou (65′ Marin), Augello (56′ Luvumbo); Viola (56′ Gaetano); Piccoli. A disposizione: Ciocci, Sherri, Prati, Palomino, Azzi, Felici. Allenatore: Davide Nicola Arbitro: Marinelli Ammoniti: Thuram, Savona, Conceicao, Cambiaso (J), Mina, Deiola (C) Espulsi: Conceicao (J)”.