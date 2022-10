Rasic: “Milik giocatore magnifico, Vlahovic sta crescendo”

Vladimir Rasic, dirigente e scopritore di Dusan Vlahovic, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole sul serbo: "Il gol di mercoledì in Champions, il primo stagionale in questa competizione, dimostra che ha iniziato molto bene la stagione. Sta crescendo, pian piano, per cui non potrei esser più contento di così. E' migliorato, ma Dušan è molto esigente e vuole sempre dare il massimo. Sono venuto a conoscenza del fatto che ha cambiato alimentazione e dieta, per questo possiamo aspettarci sempre di più da lui nei prossimi mesi".