Mercato Juve | Colpo sensazionale in canna: “Può pagarlo solo 40 milioni”

La Juventus non ha alcuna intenzione di rimanere indietro rispetto alle rivali italiane e soprattutto a quelle europee. Inutile nascondere che negli ultimi anni il gap con i top club mondiali sembra essere aumentato. Il ritorno di Allegri non ha portato fino ad ora il salto di qualità che ci si aspettava. Al momento la dirigenza bianconera sembra orientata a proseguire con il mister toscano, ma per aiutarlo nel suo compito avrebbe deciso di investire ancora in un futuro molto vicino.