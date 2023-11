Milan, Pioli: “Contro Juve e Napoli non siamo andati in difficoltà”

Le parole dell'allenatore del Milan al termine del match vinto contro il PSG: "Contro Juve e Napoli non siamo andati in difficoltà"

Grazie alle reti di Leao e Giroud il Milan ha battuto il PSG in Champions League, portando a casa tre punti preziosi. Al termine della partita ai microfoni di Sky Sport l'allenatore rossonero Stefano Pioli ha però parlato anche dei problemi in campionato: "Se prendiamo la partita di sabato in confronto a questa siamo un’altra squadra. Ma non siamo stati una squadra in difficoltà con la Juve e col Napoli".