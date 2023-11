Serie A, la classifica dopo 11 giornate: Inter e Juve in testa

Testa a testa tra Inter e Juve per il primo posto in Serie A: la classifica completa del campionato italiano dopo 11 giornate

Con il match tra Torino e Sassuolo è terminata la 11esima giornata di Serie A. In testa alla classifica c'è ancora l'Inter a quota 28 punti, seguita a ruota dalla Juve a 26. Nerazzurri e bianconeri sono i favoriti per lo scudetto, in un testa a testa che regala già emozioni.