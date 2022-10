Milan-Juventus: la probabile formazione bianconera

La squadra bianconera scenderà in campo questo pomeriggio a San Siro contro i rossoneri nella partita valvole per la nona giornata di campionato

La Juventus ha ripreso la sua marcia in campionato dopo la sosta, tornando a vincere nella massima serie nella partita contro il Bologna . Alla vittoria contro i rossoblu è seguita quella in Champions League contro il Maccabi , che ha dato ai bianconeri un'ulteriore iniezione di fiducia in vista delle prossime partite che aspettano la squadra di Allegri, che giocherà, da qui alla sosta per il Mondiale , ogni tre giorni, giocandosi un pezzo di stagione.

Per continuare la sua rincorsa al vertice e ad una condizione migliore, i bianconeri dovranno passare domani per la sfida contro il Milan, in programma a SanSiro. La squadra di Massimiliano Allegri arriva galvanizzata dalle due vittorie consecutive, che ancora hanno messo in evidenza alcuni limiti, ma che spinta dalle ali dell'entusiasmo vuole fare risultato, in una gara che sarà da vincere a tutti i costi.