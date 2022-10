News Juve / L’annuncio in diretta su Conte spiazza tutti: i tifosi sognano

Nonostante le due vittorie consecutive della Juventus fra campionato e Champions, fra i tifosi bianconeri regna ancora dello scetticismo su Massimiliano Allegri. Dopo il fallimento della scorsa stagione, ci si aspettava un inizio decisamente diverso in questa nuova annata. Purtroppo il ritardo in classifica in Serie A è netto (-7 dalla prima) e in Europa il passaggio del turno agli ottavi è tuttora in bilico.

Anche certe dichiarazioni di Allegri non sono piaciute al popolo bianconero. Come se non ci fosse più quella mentalità vincente che aveva contraddistinto la Vecchia Signora negli anni passati. Tanti profili suggestivi sono stati accostati alla Juventus, da Tuchel a Zidane fino ad arrivare ad Antonio Conte. L'attuale mister del Tottenham verrebbe accolto a braccia aperte da Nedved e anche dalla maggior parte dei tifosi. Negli scorsi giorni il tecnico salentino aveva parlato "di mancanza di rispetto nei suo confronti e nei confronti di Allegri" riguardo alle voci che lo volevano di ritorno a Torino. Tuttavia in queste ore è arrivato un annuncio in diretta che è impossibile non considerare<<<