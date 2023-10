Milan-Juventus, le ultime sulla formazione: Weah titolare, c’è Kean

L'allenamento di rifinitura della Juve avrebbe lasciato alcune indicazioni per la squadra anti Milan: verso la presenza dal 1' Weah e Kean

Coppia d'attacco in naftalina. L'allenamento di rifinitura della Juventus in vista del match contro il Milan avrebbe dato queste indicazioni. Le ultime prove della partita spingerebbero a pensare ad alcune novità in campo dal 1' minuto. La sorpresa principale sarebbe la rinuncia a Dusan Vlahovic, che dovrebbe partire dalla panchina. Dall'inizio invece dovrebbero agire Moise Kean e Arkadiusz Milik. Convocato Federico Chiesa.