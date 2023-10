Milan-Juventus, Bucci: “Mirante bravo ad aspettare il suo momento”

Intervistato per Gianlucadimarzio.com, Luca Bucci, ex preparatore di Antonio Mirante al Parma e al Bologna, ha parlato di uno dei possibili protagonisti di Milan-Juventus. Ecco cosa ha detto di lui: "È sempre stato bravo ad aspettare il momento giusto. Totò era il suo soprannome, tutti lo chiamavano così per le sue origini. Totò era il suo soprannome, tutti lo chiamavano così per le sue origini. Al Milan è apprezzato anche se non è protagonista. Di solito che questi ruoli sono fondamentali nelle dinamiche di spogliatoi. Quando chiamava la barriera o le disposizioni su calcio da fermo non l’ho mai visto arrabbiarsi. Qualche smemorato c’è sempre nelle squadra, al massimo gridava uno ‘sveglia’ qualche volta ma non si arrabbiava, è sempre stato molto equilibrato".