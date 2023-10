Milan-Juve, Pioli in emergenza totale: in porta Mirante. Recupera Loftus

L'allenatore dei rossoneri è alle prese con diverse assenze. Anche Sportiello non ci sarà, tocca al terzo portiere. Ecco il probabile undici

Sarà un Milan-Juventus con tante assenze, quello di scena a San Siro per la ripresa del campionato di Serie A. Tra infortuni, squalifiche di varia entità e assenze dell’ultimo minuto, le probabili formazioni di Pioli ed Allegri ne escono fortemente rimaneggiate. In casa rossonera toccherà addirittura a Mirante, terzo portiere dopo Maignan, squalificato, e Sportiello, infortunato in allenamento.