Milan-Juve Women 0-1, Caruso esulta: “Terza vittoria consecutiva, siamo felici”

Grande vittoria per la Juve Women di Montemurro , che ha battuto 1-0 il Milan grazie alla rete di Caruso . Al termine della partita la giocatrice bianconera ha detto: "È stata una partita difficile perchè abbiamo incontrato una squadra che ci ha messo in difficoltà, ma questa gara è stata lo specchio della nostra settimana".

"Abbiamo lavorato sodo in questi giorni e questi tre punti sono arrivati perchè ci abbiamo creduto fino alla fine - ha continuato -. Ogni week-end diamo tutto quello che abbiamo ed è normale che ci siano partite in cui siamo più brillanti e altre in cui lo siamo meno, ma l'importante è uscire dal campo sempre consapevoli di avere fatto tutto il possibile. Siamo molto felici per questa terza vittoria consecutiva, era molto importante uscire da questa trasferta insidiosa con i tre punti".