Juventus Women, le protagoniste in vista della gara con il Milan

Il sito ufficiale della JuventusWomen ha pubblicato una nota sulla gara con il Milan. Ecco il comunicato: "Emelyne Laurent ha trovato il suo primo gol in Serie A nell’ultimo turno contro il Napoli (firma sull’1-0 finale); l’unica giocatrice francese capace di andare a bersaglio in due presenze di fila nel massimo campionato con la maglia del Milan finora è stata Lindsey Thomas, ex di questo match, l’ultima volta nel novembre 2022. Andrea Stasková ha collezionato 85 presenze e segnato 36 gol con la maglia della Juventus in tutte le competizioni, tra il 2019/2020 e il 2021/2022. La ceca ha servito un assist nella prima presenza casalinga in rossonero in Serie A e non partecipa a una marcatura in due partite interne di fila da gennaio 2022 (due reti e un passaggio vincente contro Milan e Fiorentina). Tra le attaccanti di questa Serie A, solo Emilie Haavi (12) ha vinto più duelli delle rossonere Andrea Stasková e Chanté Dompig (11 ciascuna). Contro la Juventus è arrivato il primo dei tre gol in Serie A di Chanté Dompig con la maglia del Milan, lo scorso 30 aprile. La Juventus potrebbe diventare, dopo Florentia, Roma, San Marino e Verona, la quinta avversaria contro cui la classe 2001 conta più di una rete nel massimo campionato (le altre sono tutte a due).

Valentina Bergamaschi è, con Kosovare Asllani, una delle due giocatrici che vantano una doppietta contro la Juventus con la maglia del Milan (in Coppa Italia l’azzurra, in campionato la svedese). Dalla Serie A 2020/2021 in avanti, però, la Juventus è l’avversaria contro cui Bergamaschi ha disputato più minuti (711) senza mai segnare. Ha fornito un assist, invece, nel match più recente, finito 3-3. Valentina Cernoia ha collezionato 143 presenze e segnato 30 gol con la maglia della Juventus in tutte le competizioni, tra il 2017/2018 e il 2022/2023. Cinque delle sue ultime sette reti in Serie A sono arrivate in gare casalinghe e di queste sette due hanno visto un passaggio vincente di Andrea Stasková. Marta Mascarello è la giocatrice del Milan con più assist all’attivo dall’inizio dello scorso campionato di Serie A (sei). La centrocampista è già andata a bersaglio contro la Juventus nel massimo campionato, il 27 gennaio 2018 con la maglia del Tavagnacco. Si affrontano in questa sfida i due portieri che dall’inizio dello scorso campionato hanno collezionato più clean sheet: Laura Giuliani (otto) e Pauline Peyraud-Magnin (sette). Laura Giuliani ha difeso la porta della Juventus per quattro stagioni, tra il 2017 e il 2021 (68 presenze in Serie A). Anche Lindsey Thomas è un’ex del match: la francese ha indossato la maglia del Milan nelle stagioni 2021/2022 e 2022/2023, diventando la migliore marcatrice straniera del club in virtù di 22 gol in tutte le competizioni. PROTAGONISTE BIANCONERE Cristiana Girelli è l’unica giocatrice che in questo campionato ha già partecipato a più di due gol: tre – due reti e un assist.

L’attaccante della Juventus, sei reti contro il Milan in tutte le competizioni, ha segnato almeno tre reti nelle prime tre presenze stagionali in Serie A in due delle tre precedenti stagioni (quattro nel 2020/2021 e nel 2022/2023) – unica eccezione il 2021/2022 (due). La Juventus è l’unica squadra che conta più di una giocatrice con almeno un gol e almeno un assist all’attivo in questo campionato: Cristiana Girelli (2+1) e Maëlle Garbino (1+1). Solo una francese finora, nella storia del club bianconero, ha totalizzato più di una rete in una singola edizione di Serie A: Annahita Zamanian, nel 2020/2021 (due). Lineth Beerensteyn ha segnato un gol in Serie A contro il Milan (il 18 marzo scorso); l’olandese, miglior marcatrice straniera della Juventus nel campionato 2022/2023 (11 reti), ha firmato una doppietta nell’ultimo turno e potrebbe chiudere con almeno tre sigilli le prime tre presenze per la seconda stagione di fila (tre nella scorsa). Amanda Nildén e Sofia Cantore sono le due giocatrici con più dribbling riusciti nelle prime due giornate di campionato (quattro a testa). Cantore è anche una delle quattro che hanno completato più cross su azione (tre), mentre la svedese è uno dei due difensori con già una rete all’attivo, insieme a Linari. Si sfidano in questo match le due centrocampiste che nelle ultime quattro stagioni di Serie A (dal 2020/2021) hanno preso parte a più gol nel massimo campionato: Arianna Caruso (35, 20 reti e 15 assist) e Kamila Dubcová (33, 17 reti e 16 assist). Arianna Caruso è in generale la terza migliore marcatrice della Juventus in tutte le competizioni con 48 gol realizzati (solo Cristiana Girelli a 107 e Barbara Bonansea a 77 la precedono). Due gol per la centrocampista ai danni delle rossonere nel massimo campionato (marzo 2021 e marzo 2023), ma nessuno in trasferta. Cristiana Girelli e Barbara Bonansea sono, insieme ad Andrea Stasková e Gloria Marinelli, due delle quattro giocatrici di Serie A che hanno segnato più reti contro il Milan in tutte le competizioni (sei a testa). Nell’ultima sfida tra Milan e Juventus (il 30 aprile scorso) sono arrivati i primi due gol di Paulina Nyström in Serie A (tre totali). Due delle quattro più giovani giocatrici con più di due gol in Serie A nel 2023 si affrontano in questo match: Paulina Nyström (17 agosto 2000) e Chanté Dompig (2001), tre per entrambe. Insieme a loro Alice Corelli (2003) ed Elisa Polli (27 agosto 2000)".

