Da Tomori a Chiesa: tutte le statistiche in vista di Milan-Juve

In vista del big match tra Milan e Juve andiamo alla scoperta di alcune interessanti statistiche sulla partita

In vista del big match tra Milan e Juve la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche: "Il Milan arriva da una serie di cinque partite senza perdere (3V, 2N) contro la Juventus in Serie A TIM: non ne colleziona sei di fila dalla striscia di sette messa a referto tra il 1986 e il 1989 (3V, 4N), tra la guida di Nils Liedholm e quella di Arrigo Sacchi. Stefano Pioli potrebbe diventare infatti il primo tecnico della storia rossonera a collezionare sei gare di fila di campionato senza perdere contro il club bianconero.

Il Milan ha collezionato quattro clean sheets nelle ultime cinque sfide di campionato contro la Juventus: tanti quanti quelli collezionati nelle precedenti 22 gare contro i bianconeri; in particolare, i rossoneri hanno chiuso con la porta inviolata le ultime tre sfide con i bianconeri in Serie A TIM e non ne infilano quattro consecutive dal periodo 1988-1989.

In otto delle ultime 11 sfide al Meazza in Serie A TIM tra Milan e Juventus, almeno una delle due squadre non ha segnato (nelle ultime due ha mancato l’appuntamento con il gol la squadra bianconera) - in questo parziale, quattro successi dei rossoneri, un pareggio, sei vittorie dei piemontesi.

Il Milan nelle tre stagioni precedenti sotto la guida di Stefano Pioli ha sempre vinto le prime due partite disputate in questo mese dell’anno. Nel 2022 la seconda delle due sfide fu proprio contro la Juventus (2-0 a Milano).

Il Milan ha vinto sette delle prime otto gare (1P) di questo campionato e soltanto in due occasioni ha totalizzato almeno otto vittorie nelle prime nove partite di un torneo di Serie A TIM (nel 1954/55 e nel 2021/22).

Nessuna squadra ha ottenuto più clean sheets della Juventus (15, al pari del Napoli) nell’anno solare 2023 in Serie A TIM: i bianconeri non hanno subito gol nelle ultime tre partite di campionato e non arrivano a quattro di fila dalla serie di otto collezionata tra ottobre 2022 e gennaio 2023.

La Juventus è una delle sei squadre dei cinque maggiori tornei europei 2023/24 a non avere ancora subito gol su palla inattiva, insieme ad Atletico Madrid, Real Madrid, Metz, Reims e Newcastle. L’ultima rete incassata da fermo da parte dei bianconeri è quella di Luperto (Empoli-Juventus, su corner, 22/05/2023).

I primi due dei tre gol totali segnati in Serie A TIM da Fikayo Tomori sono arrivati contro la Juventus e su sviluppo di palla inattiva; il difensore inglese vanta tre vittorie e un pareggio nelle quattro sfide di massimo campionato giocate contro i bianconeri.

Christian Pulisic ha segnato quattro gol nelle prime otto partite Serie A TIM: solo quattro giocatori del Milan al debutto assoluto nel massimo campionato sono riusciti ad arrivare a cinque reti prima della 10ª presenza nella competizione nell’era dei tre punti a vittoria (Shevchenko, Ronaldinho, Pato e Bacca).

Il Milan è la squadra contro cui Federico Chiesa ha partecipato attivamente a più gol in trasferta in Serie A TIM: sei, grazie a tre gol e tre assist; in particolare in tutte le sue cinque gare fuori casa contro i rossoneri nel massimo torneo ha sempre preso parte ad almeno una marcatura".

(legaseriea.it)

