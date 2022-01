Verso Milan-Juve: bianconeri sfavoriti ma una statistica sorride ad Allegri

Tutto pronto in vista del match tra Milan e Juventus: chi vincerà? I pronostici questa volta non sono dalla parte dei bianconeri

I bookmakers questa volta non sono dalla parte dei bianconeri, sfavoriti nei pronostici. La vittoria della squadra di Massimiliano Allegri è infatti quotata 2,8 mentre quella del Milan 2,55. Una differenza minima, che corrisponde alla perfezione al grande equilibrio delle due forze in campo. Leggermente più improbabile il pareggio, quotato 3,05. E i precedenti? N ei 173 incontri tra le due squadre, la Juventus ha vinto 67 volte, 55 i pareggi e 51 le sconfitte. Negli ultimi tre incontri contro la Juventus, però, il Milan non ha mai perso (due vittorie e un pareggio), trascinato da un incredibile Ante Rebic . L'attaccante croato è la vera bestia nera della squadra di Massimiliano Allegri, a segno negli ultime tre match tra le due squadre.

I bianconeri possono però contare su una statistica molto interessante: in carriera Stefano Pioli non ha mai battuto Allegri. In conferenza stampa il tecnico rossonero ha scherzato dicendo: "Domani sarà un'altra partita, sarebbe buono cambiare questo dato immediatamente". I bianconeri riusciranno a portare a casa il risultato? Non sarà semplice ma ora la Juventus sembra finalmente aver trovato una quadra ed essersi lasciata alla spalle buona parte dei problemi di inizio stagione. La sconfitta in Supercoppa contro l'Inter non deve infatti ingannare: anche in quell'occasione i bianconeri hanno lottato a viso aperto, rischiando di vincere fino all'ultimo minuto.