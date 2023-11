Milan, ennesima sconfitta. Florenzi: “Meglio perdere come con la Juve che così”

Al termine della partita il difensore del Milan Alessandro Florenzi ai microfoni di Sky Sport ha detto: "Dobbiamo fare la partita della vita, fare una partita diversa da oggi. Abbiamo le caratteristiche per fare una partita vera. Le cose devi volerle, ma è il come le vuoi non tanto il risultato che è sicuramente importante. Preferisco perdere con la Juve giocando molto bene che come stasera".