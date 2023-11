Non solo il Milan: su Lloyd Kelly c’è anche la Juve: Giuntoli è al lavoro

C'è anche la Juve

Stando a quanto riportato da Sky UK, però, non c'è solo il Diavolo fra i club fortemente interessati a Lloyd Kelly, centrale classe 1998 del Bournemouth. Geoffrey Moncada è andato a visionarlo dal vivo, ma anche la Juventus si è informata: Cristiano Giuntoli è segnalato come pienamente in corsa, anche se non ancora ai livelli del club rossonero. I bianconeri sono al lavoro per sostituire Alex Sandro, in scadenza a giugno.