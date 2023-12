Michela Persico: “Se Rugani dovesse sposare prima la Juve non sarei gelosa”

Intervistata da La Gazzetta dello Sport la compagna di Daniele Rugani Michela Persico ha detto “Siamo molto felici in famiglia e appagati sul lavoro. Daniele è contento per le mie esperienze professionali e io sono orgogliosa di lui e delle soddisfazioni che si sta togliendo con la Juve. Pazienza e calma sono i suoi punti di forza: il tempo gli sta dando ragione. Io sogno di vederlo anche in Nazionale per l’Europeo, a costo di rimetterci le vacanze… (risata, ndr)”.