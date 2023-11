Bergomi: “Rugani sottovalutato. Bremer perfetto per la Juventus”

L'ex calciatore ha proseguito: "L'Inter ha i suoi tre titolari con Pavard, Acerbi e Bastoni ma Inzaghi continua a farli ruotare perché ci sono determinate partite dove serve più fisicità come a Bergamo e sta fuori Bastoni e gioca De Vrij. Quello al quale non rinuncia mai è quasi sempre Acerbi. Mercato? Gli attaccanti sono fondamentali e la Juventus è completa in questo, l'Inter invece ha bisogno di un attaccante diverso ma è difficile. Invece a centrocampo vorrei un giocatore più di struttura".