“È in questa fase che si vedrà chi è da Juventus e chi no”. La frase di Luciano Spalletti dopo lo 0-0 di San Siro contro il Milan è molto più di una semplice riflessione a caldo: è una vera e propria riflessione sul futuro in un momento cruciale della stagione. Un pareggio che muove la classifica, con la Juventus ora al quarto posto e con tre punti di vantaggio su Roma e Como, ma che ha lasciato sensazioni contrastanti per atteggiamento e produzione offensiva. Spalletti ha voluto alzare l’asticella della responsabilità individuale e collettiva, sottolineando come da qui alla fine del campionato non ci siano più margini di errore. Il calendario, sulla carta, offre un percorso favorevole – Verona, Lecce, Fiorentina e Torino – ma per il tecnico non basta: “Quattro partite da vincere”, è il concetto ribadito nello spogliatoio, senza fare calcoli né guardare agli incastri delle concorrenti.

La corsa Champions e la Juventus “oltre la fine”

La posta in palio è altissima. La qualificazione alla prossima Champions League rappresenta non solo un obiettivo sportivo, ma anche economico e strategico per la crescita del club. La società, infatti, ha già iniziato a muoversi con decisione sui rinnovi di giocatori considerati centrali nel progetto: Yildiz, McKennie, Locatelli e lo stesso Spalletti sono stati blindati o sono in fase avanzata di conferma. L’idea, come ribadito anche dal tecnico in passato, è quella di andare “oltre la fine”, un concetto che sintetizza la necessità di costruire una Juventus capace di reggere pressione e ambizione ai massimi livelli. Il direttore generale Damien Comolli ha inoltre garantito un mercato “ambizioso”, indipendentemente dal piazzamento finale, ma è evidente che la Champions resti la chiave per accelerare il progetto tecnico.

Sotto esame: chi convince e chi no

Il finale di stagione diventa così un grande banco di prova. Tutti i giocatori sono sotto osservazione, ma alcuni più di altri. Tra questi Jonathan David, sul quale Spalletti ha alternato elogi e critiche: “Gioca pulito, fa la sua partita, ma non salta l’uomo nello stretto e non ha grande accelerazione. Serve più collaborazione da parte dei compagni”. Un giudizio che fotografa perfettamente la fase di valutazione continua in casa bianconera. Oltre a David, il tecnico osserva con attenzione anche Zhegrova, Kelly, Di Gregorio e Koopmeiners, mentre il destino di Openda sembra già segnato indipendentemente dal finale di stagione. La sensazione è che nessuno possa sentirsi al sicuro.

Il gioco e l’identità: una Juve che non convince del tutto

Al di là del risultato, è soprattutto la prestazione contro il Milan ad aver acceso il dibattito. Lo 0-0 di San Siro ha mostrato una Juventus solida ma troppo prudente, poco coraggiosa nella proposta offensiva e con un atteggiamento giudicato da molti troppo attendista. Spalletti non ha nascosto la propria insoddisfazione: una Juventus così, per mentalità e intensità, non rispecchia pienamente la sua idea di calcio. Pur riconoscendo il valore del punto conquistato in trasferta e l’equilibrio della gara, il tecnico pretende un salto di qualità nelle ultime settimane. Perché, come ha lasciato intendere lui stesso, non è solo una questione di classifica: è una questione di identità.