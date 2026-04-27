Lo 0-0 tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti è un risultato che va letto oltre il punteggio. Non è stata una partita spettacolare, ma una gara di gestione, di attenzione, di equilibrio tattico. Nessuna delle due squadre ha voluto correre rischi eccessivi, consapevole che una sconfitta avrebbe potuto compromettere in modo serio la corsa alla UEFA Champions League. Per la Juventus, in particolare, questo pareggio rappresenta un passo concreto verso l’obiettivo minimo stagionale: mantenere il vantaggio sulle inseguitrici e restare padrona del proprio destino. Il punto conquistato a Milano consente ai bianconeri di conservare tre lunghezze di margine su Como e Roma, un tesoretto prezioso a poche giornate dalla fine. In questo momento del campionato conta più non perdere che vincere a tutti i costi, e la squadra di Spalletti ha interpretato perfettamente questa filosofia, dimostrando maturità e consapevolezza.

La crescita tattica della Juventus di Spalletti

La Juventus vista nelle ultime settimane è una squadra diversa rispetto a quella incerta di metà stagione. Il lavoro di Spalletti sta emergendo in maniera evidente, soprattutto nella compattezza tra i reparti e nella gestione dei ritmi di gioco. Il tecnico ha rimesso Manuel Locatelli al centro del villaggio tattico, trasformandolo nel riferimento costante per equilibrio e costruzione. Attorno a lui, la squadra si muove con maggiore ordine, con esterni più coinvolti e una fase difensiva più corta e aggressiva. Questa nuova identità ha permesso ai bianconeri di infilare una serie di risultati utili che oggi fanno la differenza in classifica. Alle spalle, però, la pressione resta alta. Non si arrende il Como guidato da Cesc Fabregas, che continua a stupire per qualità e coraggio. La Roma di Gian Piero Gasperini punta tutto sull’intensità e sui duelli a tutto campo. Tre filosofie diverse, un unico traguardo. E in questo scenario, la continuità trovata dalla Juventus può rivelarsi l’arma decisiva.

Un calendario che può indirizzare la corsa al quarto posto

Oltre alla ritrovata solidità, c’è un altro fattore che sorride alla Juventus: il calendario. I bianconeri affronteranno un Verona ormai condannato alla retrocessione, un Lecce affamato ma tecnicamente inferiore, poi la Fiorentina allo Stadium e infine il derby contro il Torino già salvo. Sulla carta, nessuno scontro diretto e nessuna big da affrontare nel momento decisivo della stagione. Il Como dovrà invece affrontare il Napoli nel prossimo turno di Serie A, mentre la Roma avrà incroci più delicati, tra cui il derby con la Lazio. Questo scenario offre alla Juventus un vantaggio strategico importante: con tre punti di margine e partite abbordabili, la squadra di Spalletti può gestire la pressione senza dover inseguire. Se manterrà la stessa attenzione vista a San Siro, il quarto posto appare oggi un obiettivo sempre più concreto e alla portata.