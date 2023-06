Mercato Juventus, linea verde da sogno: due gli obbiettivi bianconeri

Per necessità, per virtù o per convinzione, la Juventus negli ultimi anni ha puntato fortemente sulla cosiddetta linea verde . L'esempio più lampante sono i numerosi elementi che dalla Next Generation sono giunto con risultati interessanti in prima squadra. Esiti che starebbero convincendo il club bianconero a investire anche su giovani promesse anche dal costo di cartellino non indifferente. Negli ultimi tempi, l'attenzione in tal senso della Juventus si è focalizzata su due profili in particolare, ovvero quelli di Cesare Casadei e Timothy Weah .

Manna a Londra per Casadei

Quella di Dejan Kulusevski al Tottenham non sembrerebbe essere stata l'unica missione di Giovanni Manna in Inghilterra. In realtà, sono tanti gli argomenti discussi dal direttore sportivo della Juventus. Uno di questi è quello relativo a Dusan Vlahovic, di cui il Chelsea sembrerebbe uno dei principali estimatori. E proprio in questa occasione, secondo quanto riportato da footballnews24.it, Manna avrebbe chiamato in causa Casadei. Il Chelsea, protagonista di sontuose campagne acquisti sia a livello di spesa che di numero di giocatori, avrebbe bisogno di sfoltire la rosa. Tra i giocatori più sottoutilizzati c'è proprio lo stesso Casadei, sbarcato a Londra direttamente dalla Primavera dell'Inter appena un estate fa. Successivamente, il talento italiano è andato in prestito al Reading in Championship per poi rendersi protagonista di un grande Mondiale Under 20 con l'Italia. Al momento la trattativa per la Juventus risulterebbe comunque in salita, con il Chelsea poco propenso a cedere un prospetto di questo tipo.