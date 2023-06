Mercato Juve | Allegri adesso vuole una super-formazione! (Nuova)

La Juventus deve ripartire alla grandissima. Questo è nelle idee non solo della dirigenza ma anche di un Massimiliano Allegri che viene raccontato più carico che mai in vista della prossima stagione. Sa bene di aver perso gran parte della fiducia e per questo, chiede al club di costruire una rosa che possa essere all'altezza della situazione e che possa davvero lottare sin da subito per lo scudetto. Che sarà l'obiettivo numero uno.

Per questa ragione, come detto, sarà molto importante lavorare in sede di calciomercato per cercare di fare qualcosa di molto grande. E noi abbiamo provato ad immaginare quella che potrebbe essere la Juve dell'anno prossimo. Ruolo per ruolo. E allora, senza perdere tempo, iniziamo subito dal portiere per arrivare fino all'attacco <<<