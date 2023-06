Mercato Juve, le alternative in caso di addio di Bremer

Torres o Scalvini per sostituire Bremer

In caso di addio di Bremer, è pronosticabile un ritorno di fiamma per Pau Torres del Villarreal. Il leader dei Sottomarini Gialli è considerato una bandiera in città e può vantare una bagaglio europeo superiore alla media. Storicamente però, il club spagnolo è uno scoglio arduo da superare quando si tratta di imbastire un compromesso per un giocatore. Torres ha una clausola di 50 milioni di euro, di cui non ci si aspetta grandi sconti da parte del Villarreal. Ecco che allora la Juventus potrebbe optare per una diversa soluzione, quella che porta a Giorgio Scalvini dell'Atalanta. Anche i bergamaschi sono considerati una "bottega cara", ma al momento il valore del centrale italiano oscillerebbem, secondo calciomercato.com, su un più abbordabile costo di 30 milioni di euro. Complicato questa volta dal pericolo della concorrenza, in particolare del Napoli. I Campioni d'Italia sarebbero alla ricerca del sostituto di Kim Min-Jae, destinato al Bayern Monaco per 60 milioni di euro.