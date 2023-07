Mercato Juve, obiettivo Baldanzi: le richieste dell’Empoli

Lo stato della Juventus

Così come vale per gli altri reparti, la Juventus necessita di liberare spazio in rosa e incassare dalle cessioni prima di operare sul calciomercato. Tommaso Baldanzi non sarebbe una priorità del club, in quanto anche riuscendo nell'acquisto è probabile che questi venga lasciato ancora una stagione ad Empoli. A centrocampo sono tante le grande della Vecchia Signora: da Paul Pogba e il suo futuro "esistenziale", agli esuberi che stentano a partire. Tra quest'ultimi, l'accordo più vicino all'uscita appare quello di Arthur, fino a poco tempo fa il caso più spinoso. La Fiorentina lo preleverà con ogni probabilità con il prestito oneroso con diritto di riscatto e uno stipendio pagato per metà. Condizioni non sufficienti alla Juve per muoversi immediatamente con soldi freschi. Sempre in quella zona del campo, la priorità appare Franck Kessie. Giocatore dalle caratteristiche molto diverse a quelle di Baldanzi, così come diverso sarebbe l'ingaggio dell'ivoriano del Barcellona.