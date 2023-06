Pastorello: “Vi spiego cosa succede con Arthur alla Juve, su Baldanzi…”

In occasione di un evento organizzato dalla Fiorentina al Viola Park, l'agente Federico Pastorello si è concesso ai microfoni di TMW. Ai margini dell'incontro, il procuratore ha parlato anche dei suoi assistiti in ottica Juventus. In primo luogo, ha svelato quelli che sarebbero i probabili piani su Arthur. Il giocatore, come annunciato anche dall'allenatore stesso del Liverpool, tornerà a Torino. L'ex Barcellona non è riuscito ad inserirsi neggli schemi dell'allenatore tedesco, trovando pochissimo spazio. In secondo luogo, si è parlato di uno dei giovani più interessanti del panorama italiano, ovvero Tommaso Baldanzi. Il giocatore si è imposto a sorpresa da titolare all'Empoli, per poi avere un calo di rendimento che non gli è costato un cambio di gerarchie interne.