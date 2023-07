Juve, Colombo: “Kessie se parte Pogba, ipotesi scambio Lukaku-Vlahovic”

Dopo l'acquisto di Timothy Weah , ma soprattutto quello di Cristiano Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo, la Juventus appare in subbuglio . Il nuovo dirigente bianconero avrebbe infatti cambiato marcia all'ambiente, mettendo subito le cose in chiaro con quei giocatori ormai al di fuori del progetto. Azioni che presto potrebbero avere delle conseguenze anche nel calciomercato in entrata. Come spiegato da Monica Colombo , firma de Il Corriere della Sera, durante la trasmissione TvPlay, la prossima novità potrebbe essere la decisione di Paul Pogba . Il calciatore francese deve decidere se rimanere in bianconero, decurtandosi però l'ingaggio, o trovare una nuova destinazione, molto probabilmente accettando le offerte del campionato saudita. Se così sarà, la Juve avrebbe già in mente con chi sostituirlo: "Inseguendo l’obiettivo della sostenibilità, impegnati a ridurre l’organico, i nomi vengono fatti per sostituire qualcuno. Uno dei big può partire e quello finito nella lente di ingrandimento, vista la possibile cessione di Pogba , è Franck Kessie , che gradirebbe un ritorno in Italia dopo aver fatto bene tra Bergamo e Milan ".

Caos Lukaku

L'argomento più rovente della giornata è pero il caso Romelu Lukaku. Il calciatore, "promessosi" all'Inter, come unica soluzione possibile italiana, da alcuni giorni risulterebbe irrintracciabile dai dirigenti del club nerazzurro. Questi avrebbero preparato un offerta probabilmente in grado di convincere il Chelsea alla cessione. Nel frattempo però il club londinese avrebbe proposto uno scambio tra l'attaccante belga e Dusan Vlahovic della Juventus. Colombo si è espressa così sulla vicenda: "In questo momento la Juventus ha 44 giocatori in rosa e l’input di Allegri e Giuntoli è quello di sfoltire l’organico.Quindi, Bonucci e McKennie sono stati messi fuori rosa. Il Chelsea si è avvicinato per informazioni su Vlahovic e ha proposto Lukaku in contropartita. Il club inglese però intanto sta lavorando a un affare di questo tipo, mentre l’Inter è bloccata fino a quando non venderà Onana. Il Chelsea vuole entro lunedì definire la situazione, giorno in cui Lukaku dopo aver beneficiato di 5 giorni di vacanza extra, è atteso a Londra".