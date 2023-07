Calciomercato / Annuncio pesantissimo: “E’ finita, addio Juve”

Dopo una stagione molto deludente Dusan Vlahovic sembra ora destinato a lasciare la Juve . L'attaccante serbo non ha convinto e se una squadra si presenterà con un'offerta da almeno 70/80 milioni di euro allora la Vecchia Signora lo lascerà partire. Senza qualificazione alla prossima Champions League, infatti, la dirigenza bianconera non può permettersi grandi acquisti e per finanziare il mercato è ora costretta a sacrificare un giocatore importante. Vlahovic è il prescelto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il classe 2000 avrebbe già l'accordo con il suo prossimo club: tutto pronto.

Addio Vlahovic

Stando a quanto riportato dal quotidiano italiano Vlahovic avrebbe già trovato la sua prossima squadra. Il serbo avrebbe infatti già trovato l'accordo con il PSG e ora non resta dunque che aspettare un'offerta da parte della squadra francese. La Juve ha sempre detto di non voler accettare meno di 80 milioni di euro, ma vista la situazione l'impressione è che possano accontentarsi anche di 70 milioni. I bianconeri sono infatti in contatto con Lukaku e se dovessero riuscire a vendere subito Vlahovic potrebbero affondare il colpo. Ora la palla passa al PSG che avrebbe deciso di puntare con forza sull'ex Fiorentina in previsione della cessione di uno tra Ekitike (accostato anche ai bianconeri) e Mbappe. Il fuoriclasse francese sembra infatti intenzionato a cambiare area e Vlahovic sarebbe un rimpiazzo di assoluto livello per la compagine francese, che metterebbe le mani su uno degli attaccanti più promettenti del panorama calcistico mondiale. Detto questo, attenzione: Giuntoli avrebbe infatti già preso una decisione davvero molto molto pesante <<<