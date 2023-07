Mercato Juve, le mosse di Giuntoli: i nomi sul taccuino in entrata

Oggi potrebbe essere il giorno dell'ufficialità di Cristiano Giuntoli alla Juventus . L'ormai ex direttore sportivo del Napoli , secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe già visitato il centro sportivo. Molto fa pensare che presto apporterà la sua firma al contratto che lo legherà al club bianconero. Da allora, partiranno le vere e proprie strategie di calciomercato. Molto più che la semplice definizione di situazioni già avviate come per il caso di Dejan Kulusevski al Tottenham . Se è pur vero che la Juventus dovrà verosimilmente prima operare in modo importante in uscita, i nomi e le idee dell'uscente ds del Napoli non mancherebbero.

Calciomercato Juve, non solo Zielinki

Il primo nome che probabilmente verrà valutato è quello di Piotr Zielinski. Come confermato da Il Corriere dello Sport, il centrocampista polacco, in scadenza il prossimo anno con il Napoli, sembrerebbero non tendere al prolungamento. Nessuno però meglio di Giuntoli può conoscere dettagliatamente la reale situazione del giocatore. Almeno per il momento, Zielinski e le sue caratteristiche non sembrerebbero una priorità per la Juventus che però potrebbe cambiare idea di fronte alla possibilità di cogliere un occasione per un giocatore dal valore indiscutibile. Oltre a questo profilo, ci sarebbero però molte altre idee. Come ad esempio quella che porta a Enzo Le Fée del Lorient, anch'egli con contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Sul fantasista, Tuttosport menzionerebbe l'interesse del Rennes, che avrebbe già presentato un offerta da 25 milioni di euro. Altro nome non molto noto ma già confermato è quello di Yusuf Yazici. Stessa situazione contrattuale di Zielinski e Le Fée, avrebbe però un costo decisamente più abbordabile. Il Lille infatti potrebbe chiedere circa 10 milioni di euro.