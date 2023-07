Juve, la missione di Giuntoli: sbloccare due obiettivi di calciomercato

Manca solo l'ufficialità per poter cominciare il lavoro da direttore sportivo della Juve: poi per Giuntoli saranno due le priorità di mercato

Secondo quanto riporta Sportmediaset, saranno due le mosse principali e inevitabile a cui il neo ds dovrà occuparsi. In primo luogo, trovare necessariamente una soluzione per i tre esuberi economicamente più gravosi sul monte stipendi della Juventus. Stiamo parlando di Zakaria, Mckennie e Arthur, giocatori diversamente appetiti ma uniti da un ingaggio non semplice da gestire per un potenziale acquirente.