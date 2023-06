Mercato Juve, il Tottenham bussa per Bremer: la posizione bianconera

Dopo Dejan Kulusevski , il Tottenham potrebbe trattare Gleison Bremer con la Juventus . E nonostante per la Juve il centrale brasiliano sia considerato un pilastro della squadra, il club non potrà che valutare con interesse un eventuale e adeguata offerta. Un sacrificio di spessore in questo mercato è quasi dato per scontato. Insieme a Federico Chiesa e Dusan Vlahovic , Bremer è indubbiamente il giocatore dal quale i bianconeri potrebbero incassare di più. Ecco che allora, davanti a un offerta di 50-60 milioni non è escluso che la Juventus possa rinunciare al giocatore prelevato appena un anno fa dal Torino .

Priorità cessioni per la Juve

La cessione di Kulusevski e lo snellimento del monte ingaggi con gli addii di Leandro Paredes e Angel Di Marianon sarebbero ancora sufficienti per la Juventus. La missione principale di Giovanni Manna è infatti quello di piazzare gli esuberi, possibilmente tutti e al più presto. In questo modo, si limiteranno le perdite della mancata qualificazione in Champions League. Senza però il sacrificio di un "pezzo grosso", più ancora di quanto accaduto al Milan con Sandro Tonali, sarà complicato per i bianconeri prospettarsi un calciomercato di altro e livello e dalle massime aspirazioni. Al momento, come rivela Tuttosport, le quotazioni di Bremer in Inghilterra, ancor prima che al Tottenham, risulterebbero in ascesa.