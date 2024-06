Mercato Juve, l’Atalanta accetta Hujisen nell’affare Koopmeiners

L'Atalanta avrebbe manifestato il suo gradimento per Huijsen: il difensore sarebbe inserito nell'affare di mercato della Juve per Koopmeiners

Piccoli passi per arrivare al colpo grosso. Questo è il messaggio che lancerebbe Il Giorno sul fronte Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta ambito dalla Juventus. Il club bianconero vorrebbe tentare l’acquisto per questa sessione di calciomercato e avrebbe trovato una soluzione per abbassare le richieste per il cartellino: inserire Dean Huijsen come contropartita.

Affare Koopmeiners: trattativa in salita

Per il difensore della Juventus, l’Atalanta avrebbe manifestato pieno gradimento. L’inserimento di Huijsen nella trattativa per Koopmeiners sarebbe dunque possibile. Il club nerazzurro però valuterebbe il difensore 15 milioni di euro, molto meno della stima della Juventus. Di fronte a tale situazione, la sensazione è che i dialoghi per trovare un accordo siano ancora molto distanti. E sempre parlando di Juventus, attenzione: Di Marzio poco fa ha fatto un annuncio pesantissimo di mercato <<<