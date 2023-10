Calciomercato Juve, telenovela Berardi: Sassuolo verso lo sconto

Non solo per la sessione estiva, ma già per quella invernale la Juventus si preparerebbe a muoversi sul calciomercato. Tra gli obiettivi rimasti in sospeso ci sarebbe quello dell'attaccante esterno: il profilo ideale rimarrebbe Domenico Berardi del Sassuolo. Il club bianconero avrebbe da tempo il pieno gradimento del giocatore e quest'ultimo spingerebbe per il trasferimento.