Mercato Juve, fila per De Winter: il centrale però può rimanere

Ritornato alla Juventus dopo l'ultima stagione all'Empoli, Koni De Winter era stato dai più ritenuto far par parte della schiera di giocatori pronti a una nuova cessione. Invece così, come per Hans Nicolussi Caviglia, il futuro alla Juventus del giocatore sarebbe tutto da scrivere. Il tecnico Massimiliano Allegri pare intenzionato a rimandare la scelta sulla sua conferma al post tournée negli USA. La burrascosa uscita di Leonardo Bonucci dalla schiera di centrali a disposizione dei bianconeri, libera di fatto una casella. Con il mercato in entrata bloccato in particolar modo dagli esuberi, non è così scontato che la Juventus possa dare priorità all'acquisto di un difensore. Quantomeno De Winter avrà del tempo per mostrare le sue doti in allenamento.