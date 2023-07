Reyes sull’ex Juve: “Cuadrado si farà amare dai tifosi dell’Inter”

L'importanza di Cuadrado

Secondo Reyes, nonostante la non più giovane età l'ex jolly della Juventus Juan Cuadrado avrebbe ancora un rendimento non dissimile da quello di qualche anno fa. Ecco cosa ha detto: "Juan ancora oggi a 35 anni è importante per la Nazionale esattamente come lo era quando la allenavo io. Questo perché per i giocatori come lui l'età conta relativamente ed in particolare Juan si è mantenuto bene grazie alla sua voglia di essere determinante. A livello tattico lui è un giocatore versatile che ricopre vari ruoli con grande esperienza, come ha dimostrato negli ultimi anni con la Juventus. Ritengo che stia mantenendo un livello alto tanto da essere considerato per la Nazionale e che potrà essere determinante in qualsiasi grande squadra europea, Inter compresa".